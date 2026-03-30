Slušaj vest

Poznati italijanski fudbalski stručnjak, Ćezare Prandeli, imao je ogroman uticaj na karijeru srpskog napadača Dušana Vlahovića.

Dušan je 2018. godine stigao u Fiorentinu iz Partizana, ali se u početku nije najbolje snašao, međutim, Prandelijevim dolaskom u klub njegov status se promenio.

Klub je želeo da pošalje Vlahovića na pozajmicu u niži rang, ali Prandeli je uspeo da ubedi rukovodstvo da pruži još jednu priliku Srbinu.

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport

"Kada sam stigao, Vlahović je bio problem za sve - izgledalo je kao da mu je suđeno da ode u Pizu. Tražio sam od uprave 15 dana tokom reprezentativne pauze. Posle tih dana, razgovarao sam sa upravom i potvrdio da je on napadač Fiorentine. Nekoliko puta su me pitali da li sam siguran, a ja sam im odgovorio da apsolutno jesam", otkrio je Prandeli u razgovoru za "Goal".

Jedan sastanak sa Srbinom promenio je sve.

"Dao sam Dušanu brutalnu analizu, objasnio sam mu kako treba da tumači ulogu, ne sme da izlazi široko i nikada ne sme da se povlači, a onda sam mu obećao: 'Ako budeš radio ove stvari u ove tri utakmice, neću te izbaciti'. Posle te tri utakmice, nikada ga više nisam izbacio. Šta je radio pogrešno? Borio se sa odbrambenim igračem, dok je trebalo da se odbrambeni igrač bori sa njim. Kad je to shvatio, postao je standardan u Fiorentini", kaže Prandeli.

I zaista, Vlahović je u prve dve sezone postigao samo šest golova u 40 odigranih mečeva, a onda je Prandeli došao i Srbin je eksplodirao. Postigao je 21 gol u sezoni i postao najbolji mladi napadač u Seriji A.