Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras selekciju Kolumbije rezultatom 3:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Landoveru.

Golove za Francusku postigli su Dezire Due u 29. i 56. minutu i Markus Tiram u 41. minutu.

Strelac jedinog pogotka za Kolumbiju postigao je Haminton Kampas u 77. minutu.

Francuska će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi I protiv Senegala, Norveške i pobednika meča između Bolivije i Iraka.

Kolumbija će na SP biti u grupi K sa Portugalijom, Uzbekistanom i pobednikom duela između DR Konga i Jamajke.

