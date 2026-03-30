Francuska je savladala Kolumbiju rezultatom 3:1 u prijateljskoj utakmici. Golove su postigli Due i Tiram, dok je Kampas bio strelac za Kolumbiju.
FRANCUSKA JE SILA! Kolumbija lako pala pred "petlovima" (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras selekciju Kolumbije rezultatom 3:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Landoveru.
Golove za Francusku postigli su Dezire Due u 29. i 56. minutu i Markus Tiram u 41. minutu.
Strelac jedinog pogotka za Kolumbiju postigao je Haminton Kampas u 77. minutu.
Francuska će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi I protiv Senegala, Norveške i pobednika meča između Bolivije i Iraka.
Kolumbija će na SP biti u grupi K sa Portugalijom, Uzbekistanom i pobednikom duela između DR Konga i Jamajke.
