Slušaj vest

Tužne vesti iz Italije stižu ovog pondeljka... Velika tragedija zadesila je fudbalski klub Modena. Naime, u desetoj godini života preminula je Nina Riveti, unuka predsednika kluba Karla Rivetija i ćerka potpredsednika Silvija.

Ovu užasnu vest klub je saopštio zvaničnim saopštenjem:

- Slomljenog srca obaveštavamo o teškom gubitku koji je zadesio porodicu Riveti i ceo FK Modena. Mala i voljena Nina, stara samo 10 godina, ćerka Silvija, potpredsednika FK Modena, i majke Eve, te sestra Sveve i Luce, otišla je na nebo, ostavljajući neizmernu prazninu u svima koji su je voleli - stoji na zvaničnom sajtu kluba.

Klub je dodatno doneo odluku da otkaže sve javne događaje planirane za ovu nedelju, dok će klupska prodavnica 31. marta biti zatvorena u znak žalosti.

Poruke podrške i saučešća porodici Riveti pristižu sa svih strana – od navijača Modena, ali i brojnih klubova iz Serije B i Serije A, među kojima su i Piza i Inter.