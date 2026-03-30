Slušaj vest

Legendarni Karlo Anćeloti, jedan od najvećih trenera svih vremena, smatra da je Italija ogroman favorit za plasman na Svetsko prvenstvo.

"Azuri" će utakmicu za Mundijal igrati u Zenici protiv Bosne i Hercegovine u utorak uveče, a nakon dva zaredom propuštena takmičenja, treće Italijani nikako ne žele da dožive.

Zenica je poznata kao izuzetno teško mesto za gostovanje, ali Anćeloti je uveren da reprezentacija njegove zemlje neće imati problem.

Obratio se Đenaru Gatuzu, čoveka kojeg je nekada trenira, a koji je sada selektor Italije.

"Želim mu puno sreće i veselim se što ću ga videti na Svetskom prvenstvu", rekao je Anćeloti, koji inače vodi reprezentaciju Brazila sa selektorske pozicije.

1/8 Vidi galeriju Karlo Anćeloti Foto: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia, EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Jose HERNANDEZ / AFP /Profimedia

"Uspeće 100 odsto ili bolje rečeno, da ne izazivamo sreću, 95 odsto. Prepustimo to sudbini. Jedina sigurnost je da bi se Italija na Svetskom prvenstvu našla u ne tako strašnoj grupi. Tamo je jedina jaka ekipa Švajcarska", dodao je Karlo Anćeloti.

Pobednik utakmice Bosna i Hercegovina - Italija će na Svetskom prvenstvu koje se ove godine održava u SAD, Meksiku i Kanadi igrati u grupi B u kojoj se trenutno nalaze Kanada, Švajcarska i Katar.

Bonus video: