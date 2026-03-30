Roberto De Zerbi se izgleda predomislio i spreman je da odmah preuzme klupu Totenhema!

Iako se spekulisalo da Italijan ne želi da dođe pre kraja sezone, odnosno da želi da sačeka da ekipa izbori opstanak, ali se sada situacija izgleda promenila.

Skaj sport Italija piše da je Totenhem spreman da ponudi De Zerbiju ugovor na čak pet godina, čime su jasno želeli da mu stave do znanja da ga vide kao idealno dugoročno rešenje.

De Zerbi je bez posla od februara, kada se rastao sa Olimpikom iz Marseja i već bi mogao da dobije novi posao umesto Igora Tudora, koji je dobio otkaz posle samo sedam utakmica na klupi Totenhema.

Sparsi su samo na bod iznad zone ispadanja i do kraja sezone ih čeka žestoka borba za opstanak.

Još uvek nije poznato ko će voditi tim u predstojećem meču 12. aprila protiv Sanderlenda, a sreća je u tome što je posle pauze na programu FA kup, iz kog je Totenhem ispao, pa uprava kluba ima malo više vremena za pregovore i donošenje najvažnije odluke. Jer, Totenhem nema pravo da promaši i sa trećim menadžerom ove sezone.

