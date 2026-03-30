Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, obratio se danas javnosti pred predstojeći meč protiv Saudijske Arabije, koji će se odigrati u utorak, 31. marta od 18 časova u Bačka Topola.

Podsetimo, Orlovi su nedavno poraženi od Španije rezultatom 3:0 u prvom prijateljskom meču u martu, a Paunović je otkrio šta se to izvuklo iz tog poraza.

"Slegli su se utisci, mislim da je grupno predispozicija da se sprovede plan igre koji je bio zahtevan jer smo imali zahtevnog protivnika. Iz tog razloga – video sam da smo bilo organizovani, vdieo sam želju, da smo hteli da prenesemo loptu na njjihovu polovinu i ugrzimo ih. Moramo da prođemo kroz stresnu situaciju, bitno je da sada kad imamo vremena kada se bodovno ne računa učinak – da gledamo kroz detalje fudbalske igre i da podignemo sebe na viši nivo da bismo bili kompetitivni kada dođe Liga nacija i sledeće kvalifikacije".

Osvrnuo i na mladu reprezentaciju.

"Cela svlačionica je gledala meč protiv Portugala. Svi smo uz njih – u toj genercaiji ima igrača koji su već bili sa timom, koji sad imaju zadatak da pomognu generaciji U19 i da završe misiju i formiranje da bismo napravili skok ka U21 i A timu. Čestitam za sve dosad, ali je ostao još jedan korak. Svima je to cilj, ponosni smo na rad Petrića i njegovog štaba. Želimo im puno uspeha".

1/20 Vidi galeriju Španija - Srbija Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia

Šta Paunović očekuje od sutrašnje utakmice...

"Želimo da shvate da naš tim i igrači i navijači koji će nas podržati u Bačkoj Topoli, ali i javnost – igramo protiv ozbiljne reprezentacije koja se plasirala na Mundijal, na prošlom su pobedili Argentinu. Imaju jake strane na koje moramo da obratimo pažnju. Ne radi se o protokolu, moramo da zaslužimo da pobedimo, da svi razumeju i da nam pruže podršku navijači. Biće utakmica gde će biti puno intenziteta, dosta kontranapada na obe strane. Odlučiće onaj koji je spreman da od prvog do poslednjeg miunuta ispunjava zadatke. Želimo da poboljšamo igru i kvalitet te završne faze. Protiv Šapnije je to nedostajalo, ovde možemo više da ugrozimo protivnika. Ali, ne smemo da mislimo da nam je to dato, već da moramo da zaslužimo. Moramo da poboljšamo i odbranu šesnaesterca i gola, videli smo protiv Španije – u poslednjem trenutku smo rešavali neke situacije."

Ne odustaje od svojih principa Panuović.

"U razgovorima koje imam sa igračima stvaram novi utisak. Taj proces nastavljam i ništa nije definitivno. Moramo da znamo da smo u protekla tri meseca započeli prvu fazu do kraja juna. Iz te faze ćemo izvući zaključke i preseke. Moramo da podignemo nivo kroz Ligu nacija. Glavni zaključak – 4-2-3-1, ja sam tvrdoglav, ne menjam to da ne bi sutra bilo da je ovo ludnica i da ne znam šta radim. Znam da je konstantnost i rad i ubeđenje u zahtevima ključ. Iste zahteve radimo, konstantnost će nam doneti rezultat. Veliki je stres bio igrati protiv Španije, ali će nam to pomoći sutradan protiv Grčke, Italije, Holandije".

Srbija će u junu najverovatnije odigrati prijateljski meč i sa aktuelnim svetskim šampionom - Argentinom.

"Koliki god da je jaz, razlika u ovom trenutku... Jedini način je da dostigneš da se sa njima stalno takmičiš. To je put, ja bih prihvatio ponovo sve ovo, da igram sa jakim timovima od prvog dana. Nema potrebe da se krijemo. Imamo period koji moramo da iskoristimo, sticajem okolnosti. Verovatno će uskoro da bude potvrđena utakmica protiv Argentine u junu. Molim igrače da se i tada pojave, nema ono idem na more... Liga nacija je sledeća faza, a posle kvalifikacije za Svetsko prvenstvo".

Govorio je selektor o braći Milinković-Savić i značaju Aleksandra Mitrovića za reprezentaciju.

"Mitar, Rajko i Sergej su nam dali važne informacije o protivniku, o njihovom mentalitetu i kvalitetu. Mislim da će za sutra biti, s obzirom da su ranjeni zbog poraza od Egipta na svom terenu, biti opasni. Moramo da budemo odmorni, biće tvrd protivnik i daće sve od sebe da poprave sliku o sebi".

Sergej Milinković-Savić na utakmici Španije i Srbije u Viljarealu Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia

Pohvalio je i Vanju i Sergeja za učinak na terenu.

"Zadovoljan sam i jako mi je drago što su braća Milinković-Savić tu. I zbog svlačionice. Sergej je igrao fantastičnu utkamicu i verujem da će Barsa ili Real doći po njega jednog dana. Za sutra je plan da Rajković počne, a da durgo poluvreme igra Petrović. Želimo da svi imaju šansu i da se pokažu i da vidimo za dalje".

Samo reči hvale imao je i o iskusnom napadaču Aleksandru Mitroviću.

"Mitar doprinosi i kao igrač i kao ličnost. Kao igrač je izašao iz povrede koja ga je sputala da bude u najboljem izdanju, ali u poslednjih 8 utakmica je dao 6 golova i dve asistencije. To pokazuje dovoljno koliko može da pomogne. Miran, stabilan, zreo igrač. Neko ko može da postigne gol, asistira, interpretira i sprovodi faze igre. On je kapiten, poštovan u svlačionici. Drugačiji je ambijent kad je on tu, evo prošli put nije bio. Mitar je važan za tim i reprezentaciju i zemlju"