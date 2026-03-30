Reprezentativac Srbije, Aleksandar Mitrović, govorio je na konferenciji za medije pred prijateljski meč sa Saudijskom Arabijom.

Mitrović je najpre izneo svoja očekivanja pred sutrašnji okršaj.

"Učesnik su Svetskog prvenstva, ali mislim da smo favoriti i da smo kvalitetniji. Jedna lepa provera za nas pred našim navijačima, da probamo da ostvarimo pobedu i ispunimo želje selektore. Treba iskoristiti i treninge i mečeve da se uigramo. Očekuje nas dobar i težak meč", rekao je iskusni napadač.

Osvrnuo se i na razvoj fudbala u Saudijskoj Arabiji.

"Prethodnih par godina je došlo više stranaca i lokalni igrači imaju manje minuta i razvoja. Fudbal je jako napredovao, liga ide na bolje, ali što se tiče tih mladih igrača i reprezentacije – takav stav i način im je malo otežao sve to. Kad trenirate sa Benzemom, Sergejem, Ronaldom vi napredujete. Što se tiče same nacije mislim da je sve što se dešava plus, ali lokalni igrači – minus", smatra Mitrović.

Govorio je otvoreno i o svom statusu u nacionalnom timu.

"Od početka karijere sam imao ljude koji sumnjaju u mene. Ne želim da pričam o sebi, da ne ispadne da se hvalim. Selektor pravi spisak, odlučuje, gleda moje utakmice i prati kako igram i na osnovu toga sastavlja spisak, kako što se tiče mene, tako i drugih. Nisam neko ko je Bogom dan, bilo je i biće većih igrača. Ja sam tu da se odazovem, budem tu i dam sve od sebe što mogu u ovom trenutku. Svi u reprezentaciji su mi svedoci da dam sve što imam kada sam pozvan. Trudim se da dosta vremena i van terena provodim i sa mlađim igračima, da delim savete", kaže Mitrović i dodaje:

"Uveren sam da još mogu da doprinesem, osećam se dobro, ova sezona je bila malo teža, možda i najteža što se tiče povrede u karijeri. Ne slušam ta mišljenja, znam koliko ulažem i dajem na terenu i van. Znam i da dolaze mlađi, svežiji, bolji sad ili u budućnosti i znam da ne mogu da igram doveka. Tu sam da se uvek odazovem i dođem da dam maksimum. Uvek sam pošten i prema sebi i ljudima ovde. Znam da će doći dan za kraj karijere u reprezentaciji, ali se ne opterećujem. Uživam u svakom momentu. Nekima je možda i preko glave da me gledaju jer sam mlad došao. Razumem komentare", rekao je Mitrović.