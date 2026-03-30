Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova dobila je danas 500.000 evra od kosovske Vlade zbog plasmana u finale baraža za ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija lažne države Kosovo plasirala se u finale baraža, pošto je u četvrtak u polufinalu, u Bratislavi pobedila Slovačku 4:3.

Detalji sa meča Slovačka - tzv. Kosovo Foto: Matej Sagan / imago sportfotodienst / Profimedia

Selekcija tzv. Kosova će za plasman na Svetsko prvenstvo, u utorak u Prištini igrati protiv Turske, a u slučaju pobede u tom duelu, kosovski premijer Aljbin Kurti je reprezentaciji Kosova obećao dodatnih milion evra.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo biće održano ;od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Beta

