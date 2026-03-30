Utakmica između Bosne i Italije je na programu u utorak uveče i biće odigrana na stadionu "Bilino Polje" u Zenici koji je izazvao negativne reakcije italijanskih novinara koji su stigli da isprate učinak svoje reprezentacije.

Konkretno, stadion je okarakterisan kao mali i ružan objekat koji nije dostojan ovako važne utakmice.

Reakcije na ovakvo izveštavanje italijanskih novinara su brojne, a pojavila se i jedna zanimljiva objava.

Naime, italijanski novinari, među njima Đanluiđi Banjulo sa "Skaj sporta", ušli su u dom izvesnog Mikija i odatle videli zanimljiv prizor.

Sa Mikijeve terase je odličan pogled na stadion i teren.

"Gledati Bosnu i Hercegovinu i Italiju jednostavno s prozora? U Zenici je to moguće. Vodimo vas u Mikijev dom, praktično zalepljen za stadion Bilino Polje, poprište odigravanja finala baraža za Svetsko prvenstvo".

Ne propustiteFudbalITALIJANI KUKAJU NA ZENICU PRED VELIKI MEČ: Ovde se igra?
Đenaro Gatuzo sa stručnim štabom fudbalske reprezentacije Italije
FudbalPOBEDITI ILI UMRETI! Kakve reči legendarnog Frančeska Totija pred ključni meč Azura!
dddd10.jpg
FudbalJEDAN OD NAJVEĆIH IKADA BRUTALNO POTCENIO BOSNU I HERCEGOVINU! Italiju čeka teško gostovanje, a evo šta je poručio čuveni trener
Bosna i Hercegovina, Zenica, Bilino Polje
FudbalCELA ITALIJA DRHTI PRED ZENICU - AZURIMA OVO TREĆI PUT UZASTOPNO NE SME DA SE DESI! Gatuzo: BiH je za nas Mont Everest!
Đenaro Gatuzo

Edin Džeko kiti muzičare Izvor: Tiktok/@denialahmetovicofficial