Utakmica između Bosne i Italije je na programu u utorak uveče i biće odigrana na stadionu "Bilino Polje" u Zenici koji je izazvao negativne reakcije italijanskih novinara koji su stigli da isprate učinak svoje reprezentacije.

Konkretno, stadion je okarakterisan kao mali i ružan objekat koji nije dostojan ovako važne utakmice.

Reakcije na ovakvo izveštavanje italijanskih novinara su brojne, a pojavila se i jedna zanimljiva objava.

Naime, italijanski novinari, među njima Đanluiđi Banjulo sa "Skaj sporta", ušli su u dom izvesnog Mikija i odatle videli zanimljiv prizor.

Sa Mikijeve terase je odličan pogled na stadion i teren.

"Gledati Bosnu i Hercegovinu i Italiju jednostavno s prozora? U Zenici je to moguće. Vodimo vas u Mikijev dom, praktično zalepljen za stadion Bilino Polje, poprište odigravanja finala baraža za Svetsko prvenstvo".

