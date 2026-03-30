Uoči duela sa Italijom u Zenici, atmosfera se dodatno podgreva, a Barbarez pokušava da podigne tenziju i psihološki uzdrma "azure" koje predvodi Đenaro Gatuzo.

I nije to slučajno – Barbarez je majstor strategije, ističe "Gazeta".

Tokom igračke karijere nosio je dresove klubova poput Hanovera, Union Berlina, Hanse Roštok, Borusije Dortmund i Bajer Leverkuzena, ali se nakon završetka fudbalske karijere posvetio jednoj potpuno drugačijoj profesiji.

Naime, 54-godišnji stručnjak je i profesionalni igrač pokera.

Ovu karijeru započeo je nakon povlačenja iz fudbala, a pre desetak godina učestvovao je i na prestižnom turniru Svetske poker serije, gde je zauzeo odlično 19. mesto.

Selektorsku funkciju preuzeo je tek 2024. godine, ali je već jasno da donosi drugačiji pristup – kombinaciju fudbalske taktike i psiholoških igara.

"Zato poruka za Italijane glasi – oprez! Protiv sebe nemaju samo tim na terenu, već i trenera koji zna kako da 'blefira' i van njega", zaključuje "Gazeta".

Finale baraža za plasman na SP između BiH i Italije igra se u utorak od 20.45 na stadionu "Bilino polje" u Zenici.