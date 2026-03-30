ZDRAVKO MAMIĆ ZAGRMEO PRED SPEKTAKL U ZENICI: Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine...
Uu utorak su na programu finalni mečevi baraža za Svetsko prvenstvo, a možda i najzanimljiviji meč igraće se u Zenici gde će se sastati Bosna i Hercegovina i Italija od 20.45 časova.
Pred ovaj duel Sabahudin Topalbećirević, poznati sportski novinar iz BiH, razgovarao je sa Zdravkom Mamićem, koji je jasno istakao da će svim srcem podržavati domaću selekciju.
"Ne mogu da verujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povešću i unuke, ponećemo i šal. Vreme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovek koji ima dokumente BiH, a da se naslađuje i kaže da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovde živimo i kojima se deca ovde školuju navijamo za Bosnu i Hercegovinu", izjavio je Mamić.
U svom prepoznatljivom stilu, Mamić je dodao:
"Celoj Bosni želim da zajedno slavimo, da u utorak dignemo Bosnu na noge i da celom svetu je***o majku."