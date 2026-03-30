"Ne mogu da verujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povešću i unuke, ponećemo i šal. Vreme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovek koji ima dokumente BiH, a da se naslađuje i kaže da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovde živimo i kojima se deca ovde školuju navijamo za Bosnu i Hercegovinu", izjavio je Mamić.