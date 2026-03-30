Levi bek Crvene zvezde Nair Tiknizjan nastupio je za Jermeniju u prijateljskom meču protiv Belorusije u Jerevanu.
ZVEZDIN BEK NA RADARU: Ruski velikan zagrizao za brzonogog Jermena...
Njega je na ovom meču došao da gleda Marko Biskupović, zamenik sportskog direktora Spartaka iz Moskve.
Tiknizjan već duže vreme privlači pažnju evropskih klubova, a interesovanje Spartaka moglo bi da nagovesti potencijalne pregovore u narednom prelaznom roku.
To bi bio povratak levog beka Crvene zvezde u Rusiju, gde je već branio boje CSKA i Lokomotive sa kojom je trenutno u sporu.
Tiknizjan je ove sezone odigrao 38 mečeva u crveno-belom dresu, postigao jedan gol i asistirao četiri puta.
