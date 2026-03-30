Njega je na ovom meču došao da gleda Marko Biskupović, zamenik sportskog direktora Spartaka iz Moskve.

Tiknizjan već duže vreme privlači pažnju evropskih klubova, a interesovanje Spartaka moglo bi da nagovesti potencijalne pregovore u narednom prelaznom roku.

To bi bio povratak levog beka Crvene zvezde u Rusiju, gde je već branio boje CSKA i Lokomotive sa kojom je trenutno u sporu.

Tiknizjan je ove sezone odigrao 38 mečeva u crveno-belom dresu, postigao jedan gol i asistirao četiri puta.