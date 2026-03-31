Pobednici će se plasirati na Mundijal koji se od 11. juna igra u SAD, Kanadi i Meksiku
Fudbal
KO IDE NA MUNDIJAL? Evo gde gledati utakmice baraža
Slušaj vest
Četiri preostala putnika na Svetsko prvenstvo iz Evrope biće poznata večeras posle finalnih utakmica baraža.
Baraž za Mundijal 26.3.2026
Vidi galeriju
Sve četiri utakmice igraju se od 20.45 časova, a sastaju se: Bosna i Hercegovina - Italija, Švedska - Poljska, tzv. Kosovo - Turska i Češka - Danska.
Pobednici će se plasirati na Mundijal koji se od 11. juna igra u SAD, Kanadi i Meksiku.
Utakmice možete gledati u direktnom prenosu na kanalima TV Arena premium, a lajv blog na stranicama Kurir sporta.
Reaguj
2