Omladinska (U19) reprezentacija Srbije sastaje se sa Poljskom u poslednjem kolu završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.
ORLIĆI IGRAJU ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Poljska
Uoči poslednjeg kola Srbija i Portugal imaju po četiri boda, ali Orlići bolju gol-razliku za jedan gol. Engleska ima tri boda, a otpisana Poljska je bez bodova.
Omladinska reprezentacija Srbije
Srbiji treba pobeda protiv Poljske i to što ubedljivija u slučaju da Portugal savlada Englesku.
U slučaju da Engleska makar ne izgubi od Portugala, Srbiju bilo kakva pobeda vodi na Evropsko prvenstvo.
Podsetimo samo prvoplasirani timu grupi plasiraće se na završnu smotru u Velsu,
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta" , a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Oba meča igraju se istovremeno, od 17 časova.
