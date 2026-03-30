Slušaj vest

Fudbaler PartizanaAndrej Kostić nastavlja karijeru u velikanu svetskog fudbala - Milanu!

Pitanje budućnosti napadača proširilo je jaz među rukovodstvom Partizana, a o koraku koji je napravio Kostić govorio je i slektor Crne Gore Mirko Vučinić:

1/16 Vidi galeriju Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

- Odlično što je otišao. Potpisao je za veliki klub. Mlad je igrač, a ono što je bitno je da igra i da prihvati plan – da li u Primaveri ili u kojoj god kategoriji. Najvažnije je da igra - rekao je Vučinić na konferenciji za medije pred sutrašnji prijateljski meč sa Slovenijom.

Upravo selektor Crne Gore među najrelevantnijima je da udeli savet Kostiću s obzirom na to da je i on kao veoma mlad otišao u Italiju, te je u početku trenirao sa prvim timom Lećea, a minute prikupljao u mlađim kategorijama.

Sa Apenina je najavljeno da će Kostić prve korake u Milanu napraviti uz mladi tim, ali da je projekat za budućnost kluba i da se očekuje da vremenom stekne status prvotimca.

BONUS VIDEO: