Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez rekao je danas da će se njegova ekipa braniti - da će "parkirati autobus", u slučaju da povede 1:0 protiv Italije u finalu baraža za Svetsko prvenstvo.

"Ako postignemo gol i bude 1:0 za nas, parikraćemo autobus na jednoj strani terena, a u suprotnom, parkiraćemo ga na drugoj strani. Hajde prvo da počne utakmica. Srećan sam što smo dogurali dovde. Vidim i osećam ljubav koja dolazi od ovih igrača", rekao je Barbarez, preneli su bosanski mediji.

1/19 Vidi galeriju Baraž za Mundijal 26.3.2026 Foto: Eyepix Group, Eyepix Group / Alamy / Profimedia, Alexandra Fechete/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Bosne igraju u utorak od 20.45 u Zenici protiv Italije, u finalu baraža za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bosna je u polufinalu baraža pobedila Vels posle jedanaesteraca (4:2), a Italija je pobedila Severnu Irsku (2:0).

Uprkos tome što je Bosna igrala dodatnih 30 minuta u četvrtak uveče, Barbarez je rekao da su svi igrači spremni i da žele da igraju protiv Italije.

"Svi su dobro osim trenera, koji je izgubio glas. Imali smo vremena da se oporavimo. Utakmica je bila izazovna, ali srećni smo. Nadamo se da ćemo izdržati do samog kraja", naveo je on.

Upitan je o oceni da je njegova ekipa prespora.

"Pipremanje za utakmicu uključuje analizu kako igrati. Ono što je važno su moji igrači i kako će igrati sutra. Nije važno šta drugi misle ili šta su drugi rekli", dodao je Barbarez.

Govoreći o utakmici protiv Velsa u Kardifu prošlog četvrtka, Barbarez je rekao da je taj duel bio pun emcoija i da je njegova ekipa imala veliku energiju, ali da je to bila najveća greška.

"Sada smo pametniji i nećemo praviti iste greške. Sutra je novi dan, šta god da se dogodi, moraš da živiš sa tim. Ima mnogo osećanja i za italijanski tim, ovo je toliko važno za njih, ali i za nas. S obzirom na situaciju u zemlji, čak je i važnije", naveo je.

Selektor je rekao da njegova ekipa mora da bude hrabra i da obrati pažnju na detalje i da pruži maksimum.

"Ne možemo da pravimo nikakve panične situacije i možda će nam biti potrebno malo sreće da postignemo neki gol. Igramo konstantno u istom sistemu godinu i po dana, ne znam da li je vreme za eksperimente", rekao je Barbarez.

Pobednik tog duela igraće na Svetskom prvenstvu, od 11. juna do 19. jula, u Grupi B sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.