Jedna fotografija sa zvanične konferencije za medije u Sportskom centru u Staroj Pazovi uoči utakmice protiv Saudijske Arabije, možda najbolje govori o atmosferi u taboru reprezentacije Srbije.

Dok su selektor Veljko Paunović i kapiten Aleksandar Mitrović odgovarali na pitanja predstavnika medija, u sali su, gotovo neprimetno ali sa velikom pažnjom, sedela i trojica mladih igrača: Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević i Petar Ratkov.

Fudbalska reprezentacija Srbije

Na ličnu inicijativu došli su da prisustvuju konferenciji, ne zbog obaveze, već iz želje da uče. Pomno su pratili svaku reč, svaki odgovor, način na koji se gradi odnos sa javnošću i nosi odgovornost reprezentativnog dresa.

Svesni su da ih u periodu koji dolazi čekaju iste takve situacije: kamere, blicevi fotoaparata, pitanja, očekivanja. Upravo zato, ovakvi trenuci predstavljaju najvredniju pripremu. Ne samo za ono što rade na terenu, već i za ono što znači biti deo A reprezentacije Srbije.

