ITALIJANI ŠPIJUNIRALI BOSANCE! O ČOVEKU KOJI JE UHVAĆEN BRUJI CEO REGION: Drama u Bosni pred meč odluke: Da li je moguće da su baš njega poslali?
Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije u utorak uveče u Zenici odlučiće ko putuje na Svetsko prvenstvo.
Finale baraža igra se od 20.45 časova na stadionu "Bilino polje".
Veliki ulog koji nosi ova utakmica, navela je obe reprezentacije na neočekivane korake.
Tako su iz tabora Bosne optužili rivala za špijunažu!
Na treningu Bosanaca u Butmiru pojavio se vojnik EUFOR-a, koji je telefonom beležio dešavanja na terenu. Bosanci su brzo shvatili šta se dešava i izbacili vojnika sa stadiona.
Fudbalski savez BiH je zbog ovog incidenta uputio žalbu EUFOR-u.
Pobednik meča koji će suditi jedan od najboljih evropskih sudija, Francuz Klemen Turpan, igraće u grupi B na Svetskom prvenstvu, gde će za rivale imati selekcije Kanade, Švajcarske i Katara.