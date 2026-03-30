Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

Infantino je naglasio da će Iran bezuslovno učestvovati na turniru, ističući sportske zasluge tog tima.

"Želimo da igraju, igraće na Svetskom prvenstvu. Nema plana B, C ili D. Samo plan A, a to je njihovo učešće", rekao je Infantino.

Njegova izjava dolazi nakon što je Donald Tramp prethodno rekao da će garantovati bezbednost za igrače.

Zvaničnici iranskog Saveza su, takođe, istakli da je Svetsko prvenstvo prilika, a ne nešto što treba bojkotovati.

Mundijal je na programu od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.