Predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je da će reprezentacija Irana igrati na Svetskom prvenstvu!
Infantino je naglasio da će Iran bezuslovno učestvovati na turniru, ističući sportske zasluge tog tima.
Fudbalska reprezentacija Irana
"Želimo da igraju, igraće na Svetskom prvenstvu. Nema plana B, C ili D. Samo plan A, a to je njihovo učešće", rekao je Infantino.
Njegova izjava dolazi nakon što je Donald Tramp prethodno rekao da će garantovati bezbednost za igrače.
Zvaničnici iranskog Saveza su, takođe, istakli da je Svetsko prvenstvo prilika, a ne nešto što treba bojkotovati.
Mundijal je na programu od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.
