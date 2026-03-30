Selektor fudbalske reprezentacije SAD Maurisio Poketino rekao je danas da je otvoren za mogućnost ostanka na tom poslu i posle Svetskog prvenstva, ali nije odbacio mogućnost povratka u Evropu.

Poketino je u septembru 2024. godine postigao dogovor sa Fudbalskim savezom SAD da predvodi reprezentaciju do kraja Svetskog prvenstva, koje će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Britanski mediji spekulisali su da bi Poketino mogao da se vrati u Totenhem, kako bi mu pomogao da izbori opstanak u Premijer ligi. Takođe, za njega je zainteresovan i Real Madrid.

"Mislim da svi znaju da sam posvećen ovoj reprezentaciji. Otvoreni smo. Nemamo ugovor za budućnost, ali zašto da ne ako smo srećni i ako je Savez srećan", rekao je Poketino novinarima uoči prijateljske utakmice protiv Portugala.

On je rekao da nije razgovarao sa predstavnicima Totenhema ni Real Madrida.

Argentinski 54-godišnji trener ima kuće u Londonu i Barseloni, a iako je govorio o potrazi za domom u blizini sedišta Saveza i trening centra u Fejetvilu u Džordžiji, još ga nije pronašao.

Poketino je trenirao Totenhem od početka sezone 2014. sve dok nije otpušten u novembru 2019. godine i predvodio je ekipu do tri uzastopna treća mesta na tabeli Premijer lige i finala Lige šampiona 2019. godine. On je i dalje privržen navijačima i zaposlenima u londonskom klubu.

"To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu", rekao je Poketino.

Totenhem je 17. na tabeli sa 30 bodova i ima bod više od zone ispadanja, sedam kola pre kraja. Ekipa je bez pobede u poslednjih 13 ligaških utakmica, od 28. decembra, a za to vreme poražena je osam puta.

Trener Tomas Frank otpušten je 11. februara, a Igor Tudor koji ga je zamenio, dobio je otkaz u nedelju.

Totenhem nije igrao u nižoj ligi od sezone 1977/1978.

"Siguran sam da će ostati u ligi, sa trenerom ili bez njega. Zbog igrača, zbog toga što mislim da Totenhem ima neverovatne igrače, a to je klub sa navijačima koji će učiniti sve da stvore tu energiju za pobedu. Naravno da će biti teško jer je sinergiju i dinamiku teško postići", naveo je Poketino.

On neće doneti nikakvu odluku sve dok američka selekcija ne završi učešće na Mundijalu.

"Sada nije vreme za priču, vreme je da se fokusiramo na Svetsko prvenstvo. Posle toga ćemo sigurno imati vremena da razgovaramo na ovaj ili onaj način, u zavisnosti od vizije Saveza i našeg osećaja, da li smo zadovoljni", rekao je Poketino.