Dedić, koji je 27 puta branio boje "Zmajeva" u četiri godine, bio je razočaran odlukom Saveza da bivšim reprezentativcima ne obezbedi mesto na stadionu
"ZOVETE PEVALJKE, A ZA NAS MESTA NEMA": Poznati golman udario na bosanski Fudbalski savez
Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mirsad Dedić žestoko je kritikovao Fudbalski savez svoje zemlje.
Dedić se oglasio uoči meča odluke za plasman na Svetsko prvenstvo u kome Bih u utorak od 20.45 u Zenici igra protiv Italije.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine
Dedić, koji je 27 puta branio boje "Zmajeva" u četiri godine, bio je razočaran odlukom Saveza da bivšim reprezentativcima ne obezbedi mesto na stadionu "Bilino polje", a da ulaznice budu na raspolaganju pevačicama i influenserima.
"Mogli ste gospodo iz Saveza i nas bivše igrače reprezentacije pozvati na utakmicu. Zovete pevaljke i pevače. Čestitam", poručio je Mirsad Dedić putem društvenih mreža.
