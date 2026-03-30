Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mirsad Dedić žestoko je kritikovao Fudbalski savez svoje zemlje.

Dedić se oglasio uoči meča odluke za plasman na Svetsko prvenstvo u kome Bih u utorak od 20.45 u Zenici igra protiv Italije.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

Dedić, koji je 27 puta branio boje "Zmajeva" u četiri godine, bio je razočaran odlukom Saveza da bivšim reprezentativcima ne obezbedi mesto na stadionu "Bilino polje", a da ulaznice budu na raspolaganju pevačicama i influenserima.

"Mogli ste gospodo iz Saveza i nas bivše igrače reprezentacije pozvati na utakmicu. Zovete pevaljke i pevače. Čestitam", poručio je Mirsad Dedić putem društvenih mreža.