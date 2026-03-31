Ultras scena u Hrvatskoj u poslednje vreme obiluje događajima, a poslednji incident zbio se u Trilju.

Kako prenose navijačke stranice na Fejsbuku, sukob se zbio u Trilju između pripadnika splitske Torcide i sinjskih Maligana.

Navijači splitskog Hajduka na skupu Foto: screenshot YT/index_hr

Nije poznato oko čega su se sukobili niti kakve su posledice tučnjave. Ovo nije prvi sukob navedenih grupa.

Pretpostavlja se da je do tuče došlo zbog toga što su u nedelju, 29. marta, ekipe Splita i Alkara igrale meč 26. kola u košarkaškom prvenstvu Hrvatske.

U jednom trenutku su se počele koristiti čak i letve, a kako je to izgledalo možete pogledati ispod u snimcima.

Ovo nije prva tuča ove dve navijačke grupe.