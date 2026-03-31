ŠOK - ODVEO REPREZENTACIJU NA MUNDIJAL, PA DOBIO OTKAZ! Dva meseca pred Svetsko prvenstvo bez objašnjenja otpustili selektora!
Fudbalski savez Gane saopštio je danas da Oto Ado nije više selektor tog nacionalnog tima, samo dva i po meseca pred početak Svetskog prvenstva.
Savez Gane je u saopštenju jedino naveo da je raskinuo ugovor sa Adom "sa trenutnim dejstvom", ne navodeći razloge za otkaz.
Otkaz je usledio posle jučerašnjeg poraza Gane od Nemačke sa 2:1 u Štutgartu. Gana je takođe izgubila sa 5:1 u Austriji prošlog meseca, odnosno poražena je u četiri prijateljske utakmice zaredom.
Ovo je bio drugi mandat Ada na klupi Gane. On je vodio tu selekciju i na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine kada je Gana eliminisana u grupnoj fazi.
Gana, koja je peti put stigla do Svetskog prvenstva, igraće na ovogodišnjem Mundijalu u grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Panamom.
Prvu utakmicu igra 17. juna protiv Paname u Torontu.
