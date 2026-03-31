Zamislite zagrevate se za finale turnira, a pored vas se pojavi vuk! Živ vuk, u kavezu! A, onda se upale i motorne testere! I sve to pred daleko više ljudi nego što može da stane na tribine!

Legendarnim srpskim futsalerima, Nikoli Rniću i Marku Periću, se ovo desilo pred finalni meč turnira u Ulcinju svojovremeno.

U emisiji "Svet malog fudbala" Nikola Rnić se prisetio ove nesvakidašnje situacije.

- Zagrevamo se Perke (Marko Perić) i ja, tu su i saigrači ostali, ali Marko i ja smo došli zajedno. Kad u jednom trenutku čovek unosi vuka! Njih par unose vuka, živog vuka u kavezu! Gde ja tražim ovoga, da kažemo ludaka, po terenu. Gledam gde je, on gleda... Auuu, šta je ovo... Životinja ulazi... Znaš koliki vuk! Znaš šta je ono! Kad u momentu se tom pali motorna testera! Šta je ovo majku mu... Gde ćemo... Hoćemo li izginuti?! Hoćemo li izvući živu glavu?! - počeo je priču Rnić, pa u dahu nastavio:

- Ma, kakvo zagrevanje! Ne možeš da se zagrevaš, gledamo da li će onaj vuk da izađe, da li će nas povijati ovde, šta će, kako će... Viču mi zagrej se, ma ja se pregrejao čoveče, što se mene tiče možemo da počnemo odmah!

Vuk na turniru u malom fudbalu u Ulcinju

Nastavio je popularni Rna da prepričava ovu nesvakidašnju situaciju.

- Anegdota iz Ulcinja, fenomenalan turnir, puno ljudi koji su strastveni, koji vole to... Žive za taj turnir! Ali, za nas u tom momentu... Pravi šok. Protivnik postigne gol, pola tribine uđe u teren, raduju se, pet minuta to traje. Ne možeš da ih isteraš, kako da ih isteraš... Ne može vuk da ih istera - sa osmehom se setio Nikola Rnić ove situacije, a zatim dodao:

- Posle mi postignemo gol, ovi naši ulaze. Pali se baklja, pali se motorna testera... Kad je upalio motornu testeru... Gledaš gde je, šta je, hoće li me odseći?! Šta će?! Lopta izađe u aut, dođeš do njega da uzmeš, ovaj da onom drugom do njega... Ništa, čekaš da ti dodaju loptu da izvedeš... Publika sedi u terenu, korner se izvodi dva metra u terenu i loptu moraš da vratiš nazad. Ne možeš da ideš napred jer uslovi ne dozvoljavaju da odradiš nešto. Tako da, sve pohvale za turnir, ali za nas jedno iskustvo... Gde živa životinja, vuk... U hali... Samo čekaš kad će da izađe...

Nikola Rnić govorio je o još nekim veoma zanimljivim temama iz svojih bogatih fudbalskih i futsal karijera, a kompletnu priču možete pronaći na YouTube kanalu "Mali fudbal, velike priče".

