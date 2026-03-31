Pao je potpis.
Andrej Kostić potpisao za Milan! Pogledajte talentovanog Crnogorca u dresu Partizana, ovo je njegova foto galerija!
Talentovani crnogorski fudbaler i dosadašnji igrač Partizana, Andrej Kostić, od leta će i zvanično zadužiti opremu Milana, pošto su „rosoneri“ potvrdili transfer na svom zvaničnom sajtu.
Kako je saopšteno, Kostić će se priključiti novom klubu 1. jula, ali će u početku nastupati za razvojni tim, gde će pokušati da se izbori za mesto u prvom sastavu slavnog italijanskog giganta.
Pogledajte Andreja Kostića u dresu Partizana:
Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs
