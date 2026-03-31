Talentovani crnogorski fudbaler i dosadašnji igrač Partizana, Andrej Kostić, od leta će i zvanično zadužiti opremu Milana, pošto su „rosoneri“ potvrdili transfer na svom zvaničnom sajtu.

Kako je saopšteno, Kostić će se priključiti novom klubu 1. jula, ali će u početku nastupati za razvojni tim, gde će pokušati da se izbori za mesto u prvom sastavu slavnog italijanskog giganta.

Pogledajte Andreja Kostića u dresu Partizana:

Andrej Kostić gol na večitom derbiju Izvor: Arena sport 1 Premium