Iako je ugovorom vezan za Liverpul do 2027. godine Mohamed Salah je obavestio navijače da će na kraju sezone napustiti klub u kojem je igrao od leta 2017. godine.

Egipćanin je tokom tog perioda ušao u istoriju kluba i postao jedna od najvećih legendu ekipe sa Enfilda osvojivši sve što je mogao da osvoji.

Sada sve zanima gde će otići Egipćanin i gde će igrati sledeće sezone.

O tome je pričao direktor reprezentacije Egipta Ibahim Hasan.

"Lično bih više voleo da ostane u Evropi i da ne ide u SAD“, rekao je za "ON Sport".

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Otkrio je potom koji bi klubovi voleli da imaju Salaha u svom timu.

"Čuo sam da ima ponude od PSŽ-a i Bajerna iz Minhena. Takođe su mu se obratili i klubovi iz Italije. Ako pređe u MLS, biće van centra pažnje, neće ga se sećati više nego što se ja sada sećam Lea Mesija".

