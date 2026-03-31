SPREMA SE TRANSFER DECENIJE! Salah tražio da ide iz Liverpula, žele ga evropski velikani
Iako je ugovorom vezan za Liverpul do 2027. godine Mohamed Salah je obavestio navijače da će na kraju sezone napustiti klub u kojem je igrao od leta 2017. godine.
Egipćanin je tokom tog perioda ušao u istoriju kluba i postao jedna od najvećih legendu ekipe sa Enfilda osvojivši sve što je mogao da osvoji.
Sada sve zanima gde će otići Egipćanin i gde će igrati sledeće sezone.
O tome je pričao direktor reprezentacije Egipta Ibahim Hasan.
"Lično bih više voleo da ostane u Evropi i da ne ide u SAD“, rekao je za "ON Sport".
Otkrio je potom koji bi klubovi voleli da imaju Salaha u svom timu.
"Čuo sam da ima ponude od PSŽ-a i Bajerna iz Minhena. Takođe su mu se obratili i klubovi iz Italije. Ako pređe u MLS, biće van centra pažnje, neće ga se sećati više nego što se ja sada sećam Lea Mesija".
Bonus video: