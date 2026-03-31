Štoper Liverpula Ibrahima Konate stao je u odbranu svog tima koji ove sezone ima dosta problema na svim frontovima uprkos dovođenju velikih imena minulog leta.

Kao šampon Engleske, Liverpul je krenuo u renoviranje ekipe prethodnog leta. Stigli su Florijan Virc, Aleks Isak, Ugo Ekitike, Miloš Kerkez i mnogi drugi, ali uspeh se neće ponoviti. Tim ne igra konstantno i uglavnom su to blede partije, te lice ekipe zamaže poneka ubedljiva pobeda.

U igri su još u FA kupu i Ligi šampiona i postoji prilika da osvoje trofej uprkos svemu, ali za sada - kampanje je katastrofalna.

Jedan od onih koji trpi najviše kritika je Ibrahima Konate čiji je nivo igara poprilično opao, a pritom mu ističe ugovor na kraju sezone. O produžetku, barem javno, za sada nema reči, a Real Madrid se navodno interesuje. U razgovoru za ESPN, Konate nije bio određen po pitanju svoje budućnosti.

"Doveli smo nove igrače, adaptirćemo se. Pokušavamo da razumemo jedni druge i s vremenom će stići i trofeji. Imamo uspeh i kada osvojite Premijer ligu ili Ligu šampiona, ljudi zaboravljaju svaku lošu sezonu jer, recimo, mi smo bili najbolji prethodne sezone. To je samo deo uspeha i mi moramo da budemo opušteni jer imamo neverovatne navijače. Moramo da ostanemo zajedno i uspeh će doći", smatra Konate.

