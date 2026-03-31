Slušaj vest

Trebalo je da Niko Šloterbek postane najplaćeniji igrač Borusije Dortmund, ali... Od tog posla izgleda nema ništa!

Ovaj defanzivac se trenutno nalazi sa reprezentacijom Nemačke, koja je sinoćnim trijumfom protiv Gane 2:1 nastavila pripreme za Svetsko prvenstvo.

Šloterbek je u timu Julijana Nagelsmanao odigrao svih 90 minuta, baš kao što je to bio slučaj tri dana ranije protiv Švajcarske, ali daleko interesantniji bili su njegovi demanti da je dogovor sa Borusijom postignut.

"Moram to da demantujem. Nažalost, nismo toliko odmakli. Dugo sam pregovarao sa Sebastijanom Kelom (bivši sportski direktom, prim. aut). Sebastijan, nažalost, više nije sa nama. Naravno, Ole me je već pozvao. Stoga sam veoma iznenađen izveštajima. Nismo u tački gde je bilo šta neizbežno. Ole i Lars (Riken, prim. aut.) će verovatno sada biti moji kontakti", rekao je Šloterbek nakon meča protiv Gane.

1/4 Vidi galeriju Niko Šloterbek Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Štoper, kojem aktuelni ugovor sa Borusijom ističe na kraju naredne sezone, ponovio je da ključni zastoj u pregovorima nastao odlaskom Kela, sa kojim je sve vreme vodi pregovore.

"Šta podrazumevate pod rizikom? Sebastijan više nije ovde, a dugo sam pregovarao sa njim. Verovatno bih doneo odluku u narednih nekoliko nedelja, ali sada se situacija malo promenila. Sada moram da vidim. Svakako ću razgovarati sa Oleom, ali nije kao da sam na ivici produžetka. Zato moram nešto da kažem o tome", naveo je on.

Fudbaler koji igra već četvetu sezonu u dresu "milionera" izrazio je razmevanje povom reakcije navijača Borusije, ali da ni njemu nije lako.

"Sada je loše za navijače Borusija, ali nije ni laka situacija za mene, jer je Sebastijan otišao u poslednjem trenutku", zaključio je on.

Podsetimo, plan Borusije je bio da zvanično produži Šloterbeka posle reprezentativne pauze, a pre derbija protiv Štutgarta u subotu popodne.

Sada će ići daleko teže...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: