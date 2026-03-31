Fudbaleri Italije u utorak od 20.45 gostuju Bosni i Hercegovini u meču odluke za plasman na Svetsko prvenstvo.

Legendarni italijanski trener Fabio Kapelo je za "La Gazzetta dello Sport" uoči ovog meča rekao kako je ovo prelomna utakmica za spas tamošnjeg fudbala.

„To je ogromna ogromna utakmica, test za ceo italijanski fudbal. Najvažniji aspekt biće psihološki. Ne treba unositi konfuziju među igrače, već ih osloboditi. Rekao bih im: igrajte kao na treningu, bez straha od rizika“, istakao je Kapelo, pa dodao:

„Đenaro Gatuzo mora da stvori pravo jedinstvo u timu. Jasno je: na papiru smo jači. Moći ćemo da diktiramo igru, iako teren može predstavljati dodatni izazov. Pristup utakmici će mnogo reći – očekujem visok nivo koncentracije, ali će želja za prolazom presuditi.“

Dotakao se i protivnika…

„Selektor Bosne, Sergej Barbarez, rekao je da će ‘parkirati autobus’ ispred svog gola. Zato ćemo mi morati da dođemo sa nečim jačim da ga pomerimo – dovešćemo šlep-službu. U svlačionici očekujem maksimalan fokus na rezultat i hrabrost za ovako veliki izazov. Italijanski fudbal zavisi od ove utakmice.“

