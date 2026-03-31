Trabzonspor je u toj utakmici pobedio Kasimpašu rezultatom 2:1, a u završnici je sudija pokazao tri kartona jednom fudbaleru i to u razmaku od šest sekundi.

Onuaču je doneo prednost Trabzonsporu u 51. minutu, a 10 minuta kasnije je Dijabate bio strelac izjednačujućeg pogotka. Konačni rezultat j u 84. minutu postavio Zubkov.

Gosti su pokušali da se vrate u meč, a u nervozi je Kerem Demirbaj bio prilično nervozan.

On je kod jednog slobodnog udarca bio nestrpljiv, a zbog gestova ka glavnom sudiji je dobio prvo žuti karton, zatim odmah i drugi žuti karton, a jasno je da je usledio crveni karton.

Sve se to dogodilo u roku od šest sekundi.

Utakmica je odigrana krajem januara 2026. godine, ali je snimak sada postao viralan na društvenim mrežama gde je skupio puno pregleda, reakcija i komentara.

Pogledajte snimak ove situacije:

