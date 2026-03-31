Aleksandar Stanković dobrim igrama u Klub Brižu uspeo je da se nametne i postane reprezentativac Srbije.

U razgovoru za sajt "Nogomania", Stanković junior otkrio je kako bi voleo da jednog dana dođe u Crvenu zvezdu.

- Zvezda je apsolutno moj klub. Sad kad je otac tamo trener još sam vatreniji navijač. Ko zna šta sudbina nosi, ali ne bi mi smetalo da jednog dana zaigram u crvenom-belom dresu Zvezde - rekao je Aleksandar Stanković, pa se osvrnuo i na svoju fudbalsku porodicu:

Aleksandar Stanković Briž Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, OLIVIER MATTHYS/EPA

- Svi smo nekako nasledili te fudbalske gene. Fudbal nam je bio suđen. Nama ih je otac instalirao, Mateu ujak Milenko, s kojim se odlično slažem. Najstariji brat Stefan više ne igra fudbal, ali je ranije igrao. Filipu ide dobro u Veneciju. Mateo se probija u Sloveniji, još je mlad, ali znam koliko dobru levicu ima i koliko je tehnički potkovan. Verujem da će napraviti lepu karijeru. Znam kako mu je, nije lako u tom godinama, ali on je borac i ima pravi mentalitet.

Kurir sport / Nogomania

