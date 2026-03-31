Italija će protiv Bosne i Hercegovine na stadionu "Bilino Polje" igrati utakmicu finala baraža za Svetsko prvenstvo u utorak od 20.45 časova.

Stanje stadiona i terena je već izazvalo puno pažnje. Predstavnici medija koji su stigli iz Italije da isprate važnu utakmicu svoje reprezentacije koja je propustila prethodna dva Mundijala, podelili su svoja loša mišljenja.

Sada su na udaru hotel u kojem borave fudbaleri Italije, ali i svlačionice na stadionu na kojem igra FK Čelik.

"Smešteni su u hotelu sa četiri zvezdice, ali jedna se ugasila. Recimo da su tri plus jedna", opisao je hotel reprezentacije Italije novinar Tankeri Palmijeri.

Novinari "La Stampe" su dobili mogućnost da prošetaju hodnicima na stadionu i obiđu svlačionice.

"Prostorije su vrlo zbijene i daleko od standarda na koje su reprezentativci navikli. Ledena kupka, nužna za krioterapiju, zapravo je crni bazen postavljen pokraj tuševa", između ostalog su naveli.

Pogledajte njihovu posetu svlačionici:

