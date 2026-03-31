Mihajlov je bio hospitalizovan od novembra prošle godine, kad je doživeo moždani udar, a poslednjih nekoliko nedelja je proveo u komi.

Mihajlov, koji je igrao na poziciji golmana, je za reprezentaciju Bugarske odigrao ukupno 102 utakmice, a kapiten je bio na 60 mečeva, po čemu je rekorder nacionalnog tima svoje zemlje.

Sa selekcijom Bugarske je došao do polufinala Svetskog prvenstva 1994. godine, dok je na klupskom nivou igrao za Levski iz Sofije, portugalski Belenenseš, francuski Muluz, Botev iz Plovdiva, engleski Reding, Slaviju iz Sofije i Cirih.

Funkciju predsednika Fudbalskog saveza Bugarske obavljao je u dva mandata - od 2005. do 2019. godine i od 2021. do 2023. godine.