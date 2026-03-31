Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Bugarske i bivši predsednik fudbalskog saveza te zemlje Borislav Mihajlov preminuo je danas u 64. godini, prenela je Bugarska nacionalna televizija.
TUŽNA VEST VEST POTRESLA KOMŠILUK! Preminuo nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Bugarske!
Mihajlov je bio hospitalizovan od novembra prošle godine, kad je doživeo moždani udar, a poslednjih nekoliko nedelja je proveo u komi.
Mihajlov, koji je igrao na poziciji golmana, je za reprezentaciju Bugarske odigrao ukupno 102 utakmice, a kapiten je bio na 60 mečeva, po čemu je rekorder nacionalnog tima svoje zemlje.
Sa selekcijom Bugarske je došao do polufinala Svetskog prvenstva 1994. godine, dok je na klupskom nivou igrao za Levski iz Sofije, portugalski Belenenseš, francuski Muluz, Botev iz Plovdiva, engleski Reding, Slaviju iz Sofije i Cirih.
Funkciju predsednika Fudbalskog saveza Bugarske obavljao je u dva mandata - od 2005. do 2019. godine i od 2021. do 2023. godine.
