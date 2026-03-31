FK Partizan obavestio je javnost da je uspešno okončan postupak UEFA monitoringa i licenciranja zaključno sa 31. martom 2026. godine, u sedmom po redu UEFA monitoringu u mandatu nove uprave FK Partizan.

Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

 U saopštenju kluba iz Humske se navodi:

"Reč je o najizazovnijem monitoringu do sada, imajući u vidu obim dospelih obaveza, sporova i potraživanja nasleđenih iz prethodnog perioda. Posebno je važno istaći činjenicu da ovaj postupak nije podrazumevao samo izmirenje obaveza, već i zahtev UEFA da godišnji bilans kluba bude najmanje 10% bolji u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnom iznosu, to za FK Partizan znači poboljšanje bilansa od 7,1 miliona evra."

Tim povodom se klub oglasio i o transferu Andreja Kostića.

"Zato transfer Andreja Kostića nije bio izbor, već egzistencijalna nužnost za opstanak kluba i ispravan potez u datim okolnostima. Ni prihod od transfera, iako značajan i u iznosu od 3,5 miliona evra, nije bio dovoljan da se regulišu sve dospele obaveze. Zbog toga se klub obratio državi za pomoć, koja je i ovoga puta pružila podršku u iznosu od 1,2 miliona evra. Pored toga, klub je bio prinuđen da sprovede dodatne restrikcije na rashodnoj strani budžeta kako bi ostvario neophodan finansijski bilans.

Napominjemo da je u ovom monitoring ciklusu klub smanjio dugovanja prema drugim klubovima sa 7.250.628 na 605.000 evra, a obaveze prema profesionalnim sportistima i trenerima sa 13.111.000 na 6.142.000 evra. Takođe, u okviru ovog procesa, igračima i stručnom štabu biće isplaćene dve zaostale zarade.

FK Partizan nastavlja sa politikom transparentnog poslovanja, čime se javnosti omogućava jasan uvid u poslovanje kluba i ostvarene rezultate finansijskg oporavka.

Značaj uspešno završenog procesa monitoringa dodatno je uvećan činjenicom da je klub tokom čitavog postupka bio suočen sa očiglednim opstrukcijama sa različitih strana. Neispunjavanje obaveza u ovom procesu povlačilo bi izuzetno ozbiljne posledice po klub, uključujući i višegodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja.

Ostvareni rezultat predstavlja važan korak, ali ne i kraj procesa. FK Partizan nastavlja sa finansijskom konsolidacijom i merama koje treba da obezbede dugoročnu stabilnost kluba, uz stvaranje uslova da se do kraja sezone fokus usmeri isključivo na sportske rezultate."

