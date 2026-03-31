Fudbaler Čelsija i reprezentativac Španije Mark Kukurelja ne krije da bi mu imponovalo da jednog dana zaigra u Barseloni te da je teško odbiti poziv, ukoliko se do njega dođe, ali da je trenutno maksmalno fokusiran na Čelsi.

Katalonac je i u međusobnim duelima protiv Barselone pokazao da ga se klub u kojem je proveo mlađe kategorije olako odrekao, ali ljubav prema španskom gigantu nije utihnula.

"Ako me pozovu, teško je reći ne, ali ne razmišljam o tome trenutno. Očigledno je teško odbiti takvu ponudu, ukoliko se ona pojavi, ali moraću pažljivo da razmotrim i razgovaram sa porodicom. Trenutno ne razmišljam o tome, a ako se desi, videćemo kakvu ćemo odluku doneti. Španija je moja zemlja, mesto gde sam odrastao i uvek sam zamišljao da se u nju vratim, ali sam veoma srećan gde jesam i ostavio bih taj scenario za još nekoliko godina", jasan je bio Kukurelja koji ima ugovor sa Čelsijem do leta 2028. godine.

1/6 Vidi galeriju Čika Ćire Foto: Printscreen, Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Vihorni bek je trenutno sa reprezentacijom Španije koja se večeras sastaje sa Egiptom, nakon što je krajem prošle nedelje ubedljivo slavila u prijateljskom okršaju protiv Srbije.

"To je izazov. Nije baš kao finale kupa ili međunarodna utakmica gde je mnogo toga na kocki, ali moramo da pokažemo svoj kvalitet jer nikada ne znamo da li će ovo biti naša poslednja utakmica za reprezentaciju. Uzbuđen sam što sam ovde, a mnogi članovi moje porodice će doći da gledaju, već su poludeli za mnom i kupili su karte", rekao je Kukurelja pred meč u okolini Barselone, mesta Kukureljinog porekla.

Pred Kukureljom je učešće za špansku reprezentaciju na predstojećem Mundijalu, gde ima najviša očekivanja.

"Veoma smo zadovoljni, uspeli smo da osvojimo ljubav publike. U poslednje dve godine osetili smo pravi porast podrške i identifikacije. Nadam se da ćemo pružiti sjajnu igru i obradovati navijače koji će doći da nas podrže", zaključio je ovaj fudbaler.

Kurir sport / Sportske.net