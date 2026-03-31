17:55

Kraj utakmice!

Srbija se plasirala na Svetsko prvenstvo!

17:45

87' GOOOL! 

Srbija je dupliala vođstvo u finišu utakmice!

Vilijam Milvud Ris je strelac.

17:19

2. poluvreme

Srbija vodi na poluvremenu golom Dragana Anukića u 14. minutu.

Podsetimo, pobeda vodi Orliće na Svetsko prvenstvo.

Bio to istorijski prvi plasman Orlića na Mundijalito u uzrastu do 17 godina.

16:15

14' GOOOL! Dragan Anukić

Srbija vodi! Strelac u 14. minutu bio je Dragan Anukić.

Anukić je pokušao da centrira iskosa sa desne strane, ali tu lopti nije niko dotakao, pa je ona iznenadila golmana Švajcarske i završila u mreži.

16:02

1. poluvreme

Srbiju pobeda vodi na Mundijalito koji će se održati u novembru u Kataru.

15:54

Sastavi

SRBIJA - ŠVAJCARSKA

Stadion: Pančevo

Sudija: Tom Oven (Vels)

SRBIJA: V. Popović - Davidov, Marinković, M. Popović, Strika - Matanović, Anokić, Baucal - Đokić, Vajagić, Fekete. Selektor: Igor Matić

ŠVAJCARSKA: Kunat - Kakor, Onvuzulike, Ponik - Gigon, Smajić, Azemi, Izguerdo - Bajraktar, Vizner, Okran.