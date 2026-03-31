Kadeti predvođeni selektorom Igorom Matićem prvi put u istoriji su se plasirali na Svetsko prvenstvo u ovoj uzrasnoj kategoriji.

U odlučujućem meču srpski kadeti su u Pančevu savladali Švajcarsku rezultatom 2:0 (1:0).

Strelci za Srbiju su bili Dragan Anukić u 14. minutu i Vilijam Milvud Rajs u 87. minutu.

Srbija je zauzela drugo mesto u A5 grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, ali se nije plasirala na kontinentalno takmičenje pošto samo prvaci grupa prolaze dalje.

Ipak, napravljen je veći podvig, pošto je Srbija na osnovu plasmana prošla na Mundijalito.

Mundijalito se održava u novembru u Kataru.

Sportski centar „Mladost“ u Pančevu.

Sudija: Tom Oven (Vels).

ŠVAJCARSKA: Kunat, Kakor, Onuzulike, Ponik, Gigon (58. Ogbodu), Smajić, Azemi (77. Vogt), Izguierdo (70. Srejić), Bajraktar (58. Gunjević), Okran, Visner (70. Zurmule). Selektor Masimo Rico