SRBIJA - POLJSKA! Goooool! Orlići vode!
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) sasataje se od 17.00 sa selekcijom Poljske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.
Srbija je u ovom momentu vodeći tim na tabeli sa 4 osvojena boda, koliko ima i Portugalija. Engleska je treća sa tri, dok je Poljska poslednja bez bodova.
Podsetimo, prvi iz naše grupe obezbediće direktan plasman na EURO!
75' Sve manje vremena!
Srbija napada, ali vremena je sve manje - 0:0! Pobeda nas jedino "vadi"!
Englezi pred pobedom!
Engleska postiže i treći gol i trenutno je sa šest bodova na tabeli ispred Srbija koja ima pet!
Dve izmene u našem taboru!
Selektor Petrić je u vatru bacio Zarića i Bogdana Kostića! I dalje bez golova - 58. minut.
Nastavak!
Srbija i dalje bez vodećeg gola, dok Englezi postižu novi pogodak protiv Portugalije za 2:0! Srbija mora do pobede ako želi na EURO!
Poluvreme!
Srbija je imala veći posed lopte i terensku inicijativu, ali bez prave akcije koja bi nam donela preko potrebni gol. Sa druge strane Englezi vode protiv Portugalije i trenutno su jednom nogom na EURO...
Sredina prvog poluvremena!
Terenska dominacija naše selekcije, ali bez prave šanse. Poljaci za sada imaju više šuteva ka golu - 0:0.
Sastav Srbije!
Selektor Gordan Petrić odlućio se za sledećih 11 igrača:
Draškić - Petrović, Simić, Milosavljević, Avdić - Mladenović, Novičić, Milosavljević - Maksimović, Cvetković, Zečević - Džon.