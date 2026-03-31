18:37

80' Konačno!

Srbija vodi protiv Poljske! Strelac je Mihajlo Cvetković!

18:32

75' Sve manje vremena!

Srbija napada, ali vremena je sve manje - 0:0! Pobeda nas jedino "vadi"!

18:18

Englezi pred pobedom!

Engleska postiže i treći gol i trenutno je sa šest bodova na tabeli ispred Srbija koja ima pet!

18:14

Dve izmene u našem taboru!

Selektor Petrić je u vatru bacio Zarića i Bogdana Kostića! I dalje bez golova - 58. minut.

18:09

Nastavak!

Srbija i dalje bez vodećeg gola, dok Englezi postižu novi pogodak protiv Portugalije za 2:0! Srbija mora do pobede ako želi na EURO!

17:48

Poluvreme!

Srbija je imala veći posed lopte i terensku inicijativu, ali bez prave akcije koja bi nam donela preko potrebni gol. Sa druge strane Englezi vode protiv Portugalije i trenutno su jednom nogom na EURO...

17:28

Sredina prvog poluvremena!

Terenska dominacija naše selekcije, ali bez prave šanse. Poljaci za sada imaju više šuteva ka golu - 0:0.

17:11

Nije dobro!

Engleska je povela protiv Portugalije i sada je pretekla naš tim na čelu tabele!

17:02

Prvo poluvreme!

Utakmica je počela!

16:26

Sastav Srbije!

Selektor Gordan Petrić odlućio se za sledećih 11 igrača:

Draškić - Petrović, Simić, Milosavljević, Avdić - Mladenović, Novičić, Milosavljević - Maksimović, Cvetković, Zečević - Džon.

16:20

Dobrodošli na lajv prenos meča Srbija - Poljska!

Orlići protiv Poljske za odbranu prvog mesta na tabeli!