Italijani su u strahu da ne propuste i treći vezani Mundijal, što bi bila prava katastrofa za četvorostrukog svetskog šampiona.

Azuri su uvek bili poznati po svom strastvenom pevanju himne " Braća Italije", a naročito se u tome isticao legendarni italijanski golman i dugogodišnji kapiten Azura Điđi Bufon.

"Điđi" je taj koji je umeo da "pokida" glasne žice dok se na stadionu intonira himna zemlje u kojoj je on rođen pre 48 godina.

Predvodio je svoje saigrače u pesmi, a iako ima onih koji smatraju da pevanje himne nije naročito važno za samu igru neke reprezentacije, sigurni smo u jedno - ne može da odmogne.

Sklopljene oči, srce na dlanu. Peva, trese se stadion. I to radi iz duše. Jednom prilikom je napomenuo da ga je deda kad je bio mali učio da se tako peva nacionalna himna.

Pogledajte kako je to zvučalo.