Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, a svakako najbitniju u poslednjoj deceniji.

U Zenici vlada nezapamćena euforija, do karata je maltene nemoguće doći.

Zato je frizer Adel Husić ponudio je zanimljivu ponudu onome ko mu da karte za utakmicu BiH i Italije.

"Onome ko mi da jednu ulaznicu godinu dana besplatnog šišanja, dve ulaznice za mene dve godine besplatnog šišanja, tri ulaznice za mene, a za tebe doživotno besplatno šišanje dokle god ja radim", kaže on u svom videu.

Bosna i Hercegovina traži drugu vizu za Mundijal, dok Italija nakon dve blamaže u poslednja dva ciklusa za Mundijal želi povratak na veliku scenu.