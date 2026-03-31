Baraž utakmica za odlazak na Mundijal između Bosne i Hercegovine i Italije u Sarajevu, biće odigrana bez gol tehnologije, javljaju mediji sa Apeninskog poluostrva.

Naime, utakmice su ranije već igrane bez dragocene pomoći za arbitre, a razlog je, kako navodi “Sjkaj sport”, to što nemaju sve federacije, uključujući i bosansku, stadione koji mogu da podrže ovakav sistem.

Izostanak gol tehnologije ne bi trebalo da oteža posao arbitrima na čelu sa Klemonom Turpanom, niti da se odrazi na regularnost jer će eventualne dileme razrešavati VAR tehnologija.

Utakmica je zakazana za 20 i 45, a pobednik ovog meča ide na Svetsko prvenstvo!

