Slušaj vest

Lukaku je propustio veći deo sezone zbog povrede zadnje lože, a prošle nedelje se povukao iz ekipe Belgije za prijateljske utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika kako bi se fokusirao na svoju fizičku spremu.

Napoli je očekivao da će se belgijski napadač potom vratiti u Italiju, ali se to nije desilo.

"Klub zadržava pravo da razmotri primenu adekvatnih disciplinskih mera, kao i opciju da igrač prestane da bude aktivan u timu", piše u saopštenju Napolija.

Lukaku (32) je u Napoli došao u avgustu 2024. godine, i od tad je odigrao ukupno 45 utakmica i postigao 15 golova za italijanski klub.

Kao najbolji strelac ekipe, Lukaku je prošle sezone pomogao Napoliju da osvoji titulu prvaka Italije.

Napoli je trenutno treći na tabeli Serije A sa 62 boda.

(Beta)