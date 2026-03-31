kraj priče...
SELEKTOR NAPUŠTA REPREZENTACIJU POSLE MEČA SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA? Šokantna vest kojoj se niko nije nadao...
Fudbalska reprezentacija Srbije ugostila je u prijateljskom okršaju selekciju Saudijske Arabije na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli.
Baš posle te utakmice, prema pisanju medija iz Saudijske Arabije, selektor ove selekcije Erveu Renar, napustiće kormilo ove reprezentacije...
Kako navode novinari iz Saudijske Arabije, Renar će okončati selektorski mandat upravo večerašnjom utakmicom sa Srbijom, a kao glavni kandidat da preuzme kormilo navodi se Valid Regragi, doskorašnji selektor Maroka.
Renar će ostati upamćen po pobedi nad Argentinom, kasnijim prvakom sveta (2:1), a Saueijska Arabija ima nešto više od dva meseca do početka prvenstva na kojem će se takmičiti u grupi sa Španijom, Zelenortskim Ostrvima i Urugvajem.
