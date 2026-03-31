Kadetska reprezentacija Srbije ispisala je istoriju srpskog fudbala i postala prva selekcija u ovom uzrastu (do 17 godina) koja je izborila plasman na Prvenstvo sveta!

Fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina - 2026

Izabranici selektora Igora Matića savladali su u poslednjem kolu elit runde kvalifikacija za Prvenstvo Evrope selekciju Švajcarske – 2:0 (1:0) i na taj način, kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije, uspeli da izbori odlazak na samit najboljih kadetskih selekcija sveta koji se u novembru održava u Kataru.

Priliku da ostvare dupli uspeh, plasman i na Prvenstvo Evrope, kadeti su propustili u prethodnom kolu kada su poraženi od Belgije, ali ostaće zapisano da je ova generacija naših igrača, prva od 1985. godine koja pakuje kofere za učešće na Prvenstvu sveta!

Koliko je taj podatak značajan govori činjenica da je do sada odigrano čak 20 Svetskih prvenstava za igrače do 17 godina.

STRELCI: 0:1 Anokić 14. 0:2 Milvud 87.

Sportski centar „Mladost“ u Pančevu.

Sudija: Tom Oven (Vels).

ŠVAJCARSKA: Kunat, Kakor, Onuzulike, Ponik, Gigon (58. Ogbodu), Smajić, Azemi (77. Vogt), Izguierdo (70. Srejić), Bajraktar (58. Gunjević), Okran, Visner (70. Zurmule). Selektor Masimo Rico

SRBIJA: V. Popović, Davidov, Marinković, M. Popović, Strika, Matanović (90. Antić), Anokić (90. Pejović), Baucal, Đokić (58. Milvud), Vajagić (85. Samardžić), Fekete. Selektor Igor Matić