Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".

- Kosovo јe srce Albaniјe. I mi smo ovde naravno kao Albanci! A zašto ne bismo i da stavili orla ispred Srba. U Gelzenkirhenu. Mi predstavljamo našu zemlju. Naravno, nema nikoga da nas zaustavi - vikao je on ispred srpskih navijača tada.

FSS i UEFA su reagovali, Arlind Sadiku je izbačen sa Eura, ali to ga to nije zaustavilo da nastavi i dalje sa provokacijama.