Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".

Arlind Sadiku

 - Kosovo јe srce Albaniјe. I mi smo ovde naravno kao Albanci! A zašto ne bismo i da stavili orla ispred Srba. U Gelzenkirhenu. Mi predstavljamo našu zemlju. Naravno, nema nikoga da nas zaustavi - vikao je on ispred srpskih navijača tada.

FSS i UEFA su reagovali, Arlind Sadiku je izbačen sa Eura, ali to ga to nije zaustavilo da nastavi i dalje sa provokacijama.

Na dan utakmice između tzv. Kosova i Turske u baražu za Svetsko prvenstvo, koja se od 20.45 igra u Prištini, Sadiku se pojavio sa zastavom na kojoj je mapa "Velike Albanije". Takođe je objavio i fotografiju na kojoj se vidi zastava terorističke organizacije OVK / UČK.

Ne propustiteFudbalSRBOMRZAC I ALBANSKI PROVOKATOR PONOVO U CENTRU PAŽNJE! Objavio sramotan video uz skandalozan komentar: Veličao lažnu državu i izazvao bes javnosti!
FudbalOGLASIO SE ALBANSKI NOVINAR KOJI JE IZBAČEN SA EURA JER JE PROVOCIRAO SRBE: "Ovde čekamo da se istorija ispiše. Napred Albanci..."
FudbalŠOKANTNE TVRDNJE ALBANSKOG PROVOKATORA KOJI HOĆE DA DOĐE NA UTAKMICU U LESKOVAC: Ne mogu da uđem u Srbiju zbog poternice protiv mene
FudbalPROVOKATOR NE MOŽE DA SE SMIRI! Albanski novinar brutalno izbačen sa terena u Tirani, sada tvrdi da mu srpska policija nije dala da radi?! "Bili su u civilu..."
Arlind Sadiku