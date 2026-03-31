SRBOMRZAC PONOVO PROVOCIRAO: Albanski novinar koji je izbačen sa EURA šetao po Prištini sa zastavom Velike Albanije
Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".
- Kosovo јe srce Albaniјe. I mi smo ovde naravno kao Albanci! A zašto ne bismo i da stavili orla ispred Srba. U Gelzenkirhenu. Mi predstavljamo našu zemlju. Naravno, nema nikoga da nas zaustavi - vikao je on ispred srpskih navijača tada.
FSS i UEFA su reagovali, Arlind Sadiku je izbačen sa Eura, ali to ga to nije zaustavilo da nastavi i dalje sa provokacijama.
Na dan utakmice između tzv. Kosova i Turske u baražu za Svetsko prvenstvo, koja se od 20.45 igra u Prištini, Sadiku se pojavio sa zastavom na kojoj je mapa "Velike Albanije". Takođe je objavio i fotografiju na kojoj se vidi zastava terorističke organizacije OVK / UČK.