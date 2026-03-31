Fudbaleri Srbije igraju protiv Saudijske Arabije prijateljski meč na TSC Areni u Bačkoj Topoli.
SRBIJA PRIMILA GOL NAKON AMATERSKOG KIKSA - SAUDIJCI SE UŠETALI U MREŽU: Neverovatan propust Orlova, ovo se retko viđa!
Srbija - Saudijska Arabija
Hladan tuš za "Orlove" dogodio se već u 8. minutu.
Neverovatno je šta su uradili naši fudbaleri. Katastrofalno su pogrešili Aleksa Terzić i Predrag Rajković koji se nisu razumeli, pa su gosti bukvalno ni iz čega došli do vođstva. Al Hamdanu nije bilo teško da se ušeta u gol.
