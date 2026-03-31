Utakmica fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Turske do 21 godine, koja se igra u Osijeku, prekinuta je u finišu prvog poluvremena.

Razlog prekida je taj što se turski selektor Egemen Korkmaz srušio. Hitna pomoć ga je hitno prevezla u bolnicu.

Glavni sudija je povukao igrače s terena.

Kako prenose hrvatski mediji, u 35. minutu lekari su intervenisali kod klupe reprezentacije Turske. Ispostavilo se da je u pitanju Korkmaz.

Nezvanično, Korkmaz se okliznuo i pao, te glavom udario u beton.

Utakmica je u prekidu, a kako može da se sazna, Turci ne žele da nastave utakmicu.

Rezultat je u trenutku prekida bio 0:0, što više odgovara Turcima koji imaju bod više u odnosu na Hrvate u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ko je Egemen Korkmaz?

Selektor Turske Egemen Korkmaz ima 43 godine.

Kao igrač je igrao na poziciji štopera, a nastupao je za Bursaspor, Trabzonspor, Bešiktaš i Fenerbahče, kao za još neke malo manje klubove.

Devet puta je nosio dres reprezentacije Turske.

Posle igračke karijere je zaplovio u trenerske vode. Bio je pomoćnik u Denizlisportu, Erzurumsporu i Trabzonu.

Krajem maja prošle godine je postao selektor mlade reprezentacije, odnosno igrača do 21. godine.

Ne propustiteFudbalSRBIJA GUBI NAKON AMATERSKOG KIKSA - SAUDIJCI SE UŠETALI U GOL: Neverovatan propust Orlova, ovo se retko viđa!
Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije
FudbalNEZAPAMĆENA GROZNICA TRESE ZENICU: Frizer nudi doživotno šišanje za utakmicu Bosna-Italija!
Edin Džeko na meču Austrija - Bosna i Hercegovina
FudbalŠOK PRED MEČ BOSNE I ITALIJE! Ko pobedi ide na Mundijal, a evo šta čeka sudije!
Bosna i Hercegovina, Zenica, Bilino Polje
FudbalSRBIJA - POLJSKA! Goooool! Orlići vode!
Screenshot 2026-03-31 192720.jpg
FudbalSRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA: Kakav šok u Bačkoj Topoli - Orlovi gube! Katastrofalna greška...
Veljko Paunović
FudbalFUDBALERI SRBIJE SE PLASIRALI NA SVETSKO PRVENSTVO: Orlići ispisali istoriju!
U17-SERBIA-vs-SWITZERLAND-40-scaled.jpg