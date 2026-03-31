"Svi koncepti su na mestu, potrebno nam je samo uigravanje. Sami sebi smo na početku napravili problem, posle smo to ispravili. Od početka smo diktirali igru, bili smo pod pritiskom zbog rezultata. Drugo poluvreme je bilo lepih akcija, dosta šuteva na gol. Drago mi je da je publika uživala uz dva prelepa gola. Sve je tu, samo još treba da radimo."