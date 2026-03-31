Reprezentacija tzv. Kosova će od 20.45 u Prištini dočekati selekciju Turske, u finalnoj utakmici baraža za plasman na Svetsko prvenstvo.

Prema saopštenju policije, biće povećano prisustvo policije na stadionu, u gradu i u tri "navijačke zone".

"Radi kretanja delegacija, olakšavanja saobraćaja i odvijanja utakmice, biće privremeno zatvoreni jedan broj ulica“, navodi se u saopštenju.

Policija je objavila da će ova zatvaranja puteva biti privremena i da će se sprovoditi u vremenskim intervalima, u zavisnosti od kretanja zvaničnika i potreba za rasterećenjem saobraćaja.

Građani se dalje pozivaju da poštuju uputstva policijskih službenika na terenu, da koriste alternativne rute kada je to moguće i da doprinesu održavanju javnog reda i bezbednosti.

Praznična atmosfera u Prištini prisutna je od jutarnjih časova.

Ulice su pune navijača tzv. Kosova ali i turske reprezentacije, uz muziku iz nekoliko video bimova na kojima će se na otvorenom pratiti utakmice, bubnjeve i zurle, uz zastave lažne države Kosovo i šalove u kojima su natpisi tzv. Kosovo i Turska i jedan broj šalova u kojima su zajedno zastave dve zemlje.

Ugostiteljski objekti u glavnom trgu Prištine su puni, dok televizije sa nacionalnom frekvencijom od jutros emituju posebne programe i uključivanja sa trgova.

Današnji baraž za plasman na Svetsko prvenstvo, koje se od 11. juna do 19. jula ove godine organizuje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, dolazi upravo na 10. godišnjicu učlanjenja tzv. Kosova u Evropsku fudbalsku uniju (Uefa) i Međunarodnu fudbalsku federaciju (Fifa).

