Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova od 20.45 u Prištini igra protiv Turske u baražu za Svetsko prvenstvo,
BARAŽ ZA MUNDIJAL
SCENE HAOSA I UŽASA NA ULICAMA PRIŠTINE: Tapkaroši prodaju karte po neverovatnim cenama, vijore se zastave Velike Albanije i rekviziti terorističke UČK!
PotpunI haos valada u Prištini pred ovaj meč, a cene karata za ovaj meč dostižu i po nekoliko hiljada evra.
Tako, na ulicama je na hiljade navijača sa zastavama Velike Albanije. skandira se i maše rekvizitima UČK, a tapkaroši prodaju ulaznice po neverovatnim cenama.
Ogromno interesovanje vlade za meč sa Turskom na stadionu „Fadil Vokri“.
Albanski sportski novinar Ervin Baku je istakao da je cena karata na crnom tržištu dostigla neverovatnih 5.700 evra.
