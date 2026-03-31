"Kada sam šutirao, nisam ni video gde je lopta završila, pao sam na leđa. Tek kada sam video reakciju saigrača i publike, bilo mi je jasno da je gol. Bio je to važan pogodak u pravom trenutku, posle kojeg smo preuzeli kontrolu i priveli meč kraju", rekao je Pavlović za TV Arena sport.

Srbija je na svom terenu u Bačkoj Topoli pobedila Saudijsku Arabiju 2:1, u prijateljskom meču.

Strelac prvog gola za Srbiju bio je Pavlović u 66. minutu.

Govoreći o poređenju sa nedavnim atraktivnim golom u dresu Milana, reprezentativac Srbije istakao je da mu je pogodak za nacionalni tim ipak draži.

"Gol za reprezentaciju je uvek poseban. Igrati za svoju zemlju je najveća čast. Imao sam i ranije šansu u prvom poluvremenu, sličnu onoj iz kluba, ali nisam bio precizan. Drago mi je što sam pokazao da onaj pogodak nije bio slučajan", naveo je Pavlović.

On je dodao da je uloga u timu podrazumevala i ofanzivne zadatke, s obzirom na formaciju sa trojicom u poslednjoj liniji.

"Zadatak mi je bio da iznosim loptu i pokušavam da probijem prvu liniju protivnika. Ipak, nisam u potpunosti zadovoljan igrom u odbrani. Protivnik je previše puta dolazio u prilike pred našim golom i tu moramo biti sigurniji i angažovaniji. U drugom poluvremenu smo izgledali bolje i možemo biti zadovoljni pobedom", zaključio je Pavlović.

